فريق الموصل يتجه جوا للبصرة لمواجهة الكهرباء ضمن دوري نجوم العراق

شفق نيوز- نينوى

وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأربعاء، بتوفير طائرة خاصة لنقل وفد فريق نادي الموصل لكرة القدم الى محافظة البصرة.

وبحسب بيان لمحافظة نينوى ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أصدر الدخيل توجيهاً بأن يكون سفر الوفد جواً من مطار الموصل مباشرة الى مطار البصرة بعد ان تغير مكان المباراة من بغداد الى البصرة.

ويحل فريق الموصل ضيفاً على فريق الكهرباء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الفيحاء في البصرة، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء، بعد أن كانت المباراة مقررة في ملعب الزوراء ببغداد، وذلك بسبب إعادة تأهيل أرضية ملعب نادي الزوراء.

وتقام مباراة الكهرباء والموصل يوم الجمعة الموافق 23 من الشهر الحالي عند الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق.

ويحتل فريق الموصل المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق الكهرباء في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.