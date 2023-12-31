فريق "المدفعجية" يستقبل العام الجديد بحمل ثقيل

شفق نيوز/ يدخل فريق أرسنال الملقب بـ"المدفعجية" الطامح لنيل أول لقب له في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد غياب لعشرين عاماً، العام الجديد بعبء ثقيل بعد ثلاث خسارات متتالية.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن الفريق دخل في دوامة النتائج السيئة، مع تعرّضه لخسارتين توالياً للمرة الأولى هذا الموسم، إثر سقوطه اليوم الأحد على أرض فولهام 1-2 ضمن المرحلة العشرين، ليخفق في تصدر الترتيب موقتاً.

وبعد سقوطه أمام ضيفه وست هام القادم من شرق العاصمة 0-2 الخميس، مُني فريق شمال لندن الطامح للقب أول في الدوري منذ عقدين، بخسارة ثانية هذه المرة أمام مضيفه في غرب المدينة الضبابية.

وهذه المباراة الثالثة توالياً يفشل فيها أرسنال بتحقيق الفوز، فأخفق في تصدر الترتيب موقتاً، وبقي رابعاً بـ40 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدرين ليفربول وإستون فيلا، وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب، علماً ان الأخير وليفربول لعبا مباراة أقل.

وفي المقابل، حقق فولهام فوزه الأول بعد خسارة ثلاث مباريات لم يسجّل فيها أي هدف وعزّز موقعه في المركز الثالث عشر الدافئ.

وعلى ملعب كرايفن كوتيدج، بدأ أرسنال المباراة بشكل جيد، ومن مجهود فردي على الجهة اليسرى، اخترق البرازيلي غابريال مارتينيلي المنطقة وسدد كرة لولبية جميلة صدها بصعوبة الحارس الألماني برند لينو، فتهيأت أمام بوكايو ساكا تابعها في المرمى الخالي مسجّلاً هدفه الأول في ست مباريات (5).

وتراجع زخم أرسنال نتيجة تحسّن أداء فولهام الذي اعتمد على المرتدات.

ومن مجهود للاعب أرسنال السابق البرازيلي ويليان وعرضية بعيدة على الجهة اليسرى للقائد الأسكتلندي المخضرم توم كيرني، وصلت الكرة إلى المهاجم المكسيكي المخضرم العائد من إيقاف لثلاث مباريات راوول خيمينيس، لعبها من مسافة قريبة في شباك الإسباني دافيد رايا مدركاً التعادل عن جدارة (29).

وهذا الهدف الرابع لخيمينيس في آخر 4 مباريات، في الدوري.

ثم تقدّم أصحاب الأرض بعد ركنية و"دربكة " أمام المرمى وصلت إلى الجامايكي المخضرم بوبي ريد خطفها طائرة في شباك أرسنال (59)، ليترجم فولهام أفضليته الفنية.

وهذا رابع هدف يهزّ شباك أرسنال من ركنية في آخر ست مباريات.

وخلافاً لأرسنال، نجح جاره في شمال العاصمة توتنهام في النهوض بعد هزيمته القاسية على يد برايتون 4-2، بالفوز على ضيفه بورنموث الثالث عشر 3-1، قبل رحلته الى ملعب أولد ترافورد لمواجهة حامية الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد.

وقلّص توتنهام الفارق إلى نقطة مع جاره أرسنال الرابع.