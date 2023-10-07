فريق الكاراتيه يختتم غداً منافسات العراق بدورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز/ تقام يوم غد الأحد، مراسم اختتام دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فريق الكاراتيه العراقي يختتم مشاركة البعثة العراقية لدورة الألعاب الاسيوية التاسعة عشرة في الصين بعرضه التنافسي يوم غد الأحد بالتوقيت المحلي لمدينة هانغتشو.

ويتألف الفريق العراقي من اللاعبين بينار مصطفى وبزار مهدي ويوسف سلام.

وسيغادر المدينة الرياضية في هانغشتو، ما بقي من الوفد العراقي، مساء يوم غد الاحد فيما سيلتحق به رئيس البعثة النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية سمير الموسوي في اليوم التالي لالتزامه النهائي في الدورة.

وكان العراق حصد وسامين نحاسيين بلعبتي التايكواندو والملاكمة.