فريق الطلبة يستنكر الاعتداء عليه في ملعب فرانسو حريري ويطالب بـ"أقصى العقوبات"

شفق نيوز- بغداد

أعربت إدارة نادي الطلبة، يوم الجمعة، عن استنكارها الشديد للاعتداء الذي طال فريق النادي أثناء وجوده في ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل، من قبل جماهير نادي أربيل.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "هذا التصرف غير المقبول أسفر عن أضرار مادية لحافلة النادي، فضلاً عن الاعتداء المباشر على الفريق، وعلى جماهير النادي التي جاءت لمؤازرة الأنيق، في مشهد مؤلم يُسيء إلى سمعة الكرة العراقية ويهدد سلامة اللاعبين والملاكين الفني والإداري".

وبينت "تُحمّل إدارة نادي الطلبة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عمّا جرى، فإنها تطالب لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم باتخاذ أقصى العقوبات القانونية والرادعة بحق جميع المتسببين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي تشوّه صورة المنافسات الكروية وتفقدها قيمها التربوية والرياضية".

كما تُؤكد الإدارة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من تورّط في هذه الأعمال المشينة، وتدعو في الوقت ذاته إلى توفير الحماية اللازمة لجميع الفرق، بما يضمن بيئة آمنة تسودها الروح الرياضية والاحترام المتبادل، وفقا للبيان.

وفاز فريق الطلبة على مضيفه أربيل بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 14 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل وشهد اللقاء احداث شغب جماهيري ضد وفد نادي الطلبة.