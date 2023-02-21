فريق الشرطة العراقي يوافق على المشاركة في دوري أبطال العرب لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الشُرطة الرياضي، يوم الثلاثاء، موافقتها على المُشاركةِ في بطولةِ الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم (دوري أبطال العرب سابقاً) التي ستنطلق العام الحالي.

وذكرت الهيئة الإدارية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها استمعت إلى رأي الجهاز الفني لفريقها الكروي، بقيادةِ المصري مؤمن سليمان وملاكه المساعد، الذي أبدى استعداده للمشاركةِ في هذه البطولةِ لما فيها من مميزات معنوية وفنية ومادية مختلفة.

يذكرُ أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد وجّه كتاباً رسمياً إلى الهيئة الإدارية لنادي الشرطة طالب فيه إبداءِ رأيها بشأن المشاركةِ من عدمها في البطولة العربية على اعتبار أن الفريق هو بطل الدوري الممتاز للموسم الماضي.