فريق الشرطة العراقي يتأهل مباشرة للدورين الأول والثاني في بطولة عربية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة لبطولةِ الملك سلمان للأندية، يوم الاثنين، أن فريق نادي الشرطة العراقيّ لكرة القدم وتسعة أنديةٍ أخرى لن يخوضَ تصفيات الدورين الأول والثاني للبطولةِ التي ستقام قرعتها مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن قائمة أندية الدور الأول ستضم كلاً من فرق: القوة الجوية العراقي، والجيش الملكي المغربي، وطلائع الجيش المصري، والصفاقسي، والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري، والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر، والوحدة الإماراتي، والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري، وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني، ونواذيبو الموريتاني، والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

وأشارت اللجنة إلى ان ستة أندية ستتأهل من الدورين الأول والثاني، تُضاف إليها 10 أندية تأهلت بشكلٍ مباشرٍ، وهي أبطالُ الدوريات العربية، وتضم أندية الشرطة العراقي، والوداد المغربي، والترجي التونسي، والزمالك المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، والهلال السعودي، والسد القطري.