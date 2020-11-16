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فريق السماوة ينسحبُ من بطولة كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-16T12:34:01+0000
فريق السماوة ينسحبُ من بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تسلمت الهيئة التطبيعية يوم الاثنين كتابا رسميا من نادي السماوة يفيد بانسحاب فريقها الكروي من منافسات بطولة كأس العراق للموسم 2020-2021 . 

وبيّنتْ ادارة السماوة، ان الإنسحاب من مباراة الشرقاط، ضمن بطولة الكأس، جاء لعدة اسباب، من اهمها بُعد المسافة ما بين مدينتي السماوة وزاخو، اضف الى ذلك ان مباراة الفريق في الدور الرابع ستقام في البصرة، وبالتالي يصعب علينا التنقل. 

واوضحتْ الادارة في كتابها الرسمي المرسل للهيئة التطبيعية ان الأزمة المالية التي يمر بها نادي السماوة هي ايضا من ضمن اسباب الانسحاب من المباراة، لذلك قررنا رسميا الانسحاب من المباراة.

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