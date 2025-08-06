فريق الحشد الشعبي ممثلاً للعراق في بطولة الأندية العربية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، عن تسمية فريق نادي الحشد الشعبي لتمثيل البلاد في البطولة العربية للأندية التي ستقام في الكويت شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

‏وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق الحشد الشعبي سيكون ممثلاً عن كرة يد العراق في بطولة الأندية العربية المقرر إقامتها في الكويت للفترة من 12 ولغاية 22 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأضاف أن "فريق نادي الحشد لكرة اليد انضم رسمياً إلى قائمة الأندية المشاركة في البطولة العربية الأربعين لأبطال الدوري والكأس".

وأشار إلى أن "مشاركة الحشد الشعبي تعد خطوة مهمة للنادي بتمثيله يد العراق في بطولة رياضية على مستوى عالٍ ونتوقع أن يمثلنا خير تمثيل في البطولة العربية".

يذكر أن نادي الحشد الشعبي، توج بلقب دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2024-2025 بعد تغلبه في المباراة النهائية على نادي الكرخ الذي حل بالوصافة بنتيجة 28-26.