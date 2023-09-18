فريق الجيش ممثلاً لكرة يد العراق في بطولة الأندية الآسيوية

شفق نيوز/ أسفرت قرعة بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد، يوم الاثنين، عن تواجد فريق نادي الجيش العراقي في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الجيش العراقي كل من أندية القادسية الكويتي، والشارقة الإماراتي، والعربي القطري، والشباب اللبناني، وساي الهندي.

وستحتضن دولة الكويت منافسات بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد خلال الفترة 17-26 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يذكر أن نادي الشرطة لكرة اليد، توج بلقب الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 بدون تعرضه لأي خسارة وقد اعتذر عن المشاركة في البطولة الآسيوية، وحلّ نادي الجيش ثانياً الذي سيمثل العراق في البطولة، بينما جاء نادي الحشد الشعبي ثالثاً.