فريق اربيل النسوي لكرة اليد يحقق فوزاً بفارق 30 هدفاً بافتتاح الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق اربيل النسوي لكرة اليد، يوم الأحد، فوزا كبيرا على فيق شهربان، فيما تغلب زانكو على المهناوية، وفاز فريق فتاة كركوك على شباب الحسين.

وفاز فريق اربيل على فريق شهربان من ديالى بنتيجة 36-6، فيما تغلب زانكو من السليمانية على فريق المهناوية من محافظة الديوانية 20-2، كما فاز فريق فتاة كركوك على شباب الحسين الكربلائي 15-14.

من جانبه، شكا رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف خلف، في حديثه لوكالة شفق نيوز، من ضعف وانعدام الدعم الفني والمادي لفريقه الذي يخوض منافسات الدوري "بمصاعب مالية جسيمة وسط اهمال كبير من المعنيين في ديالى على الرغم من تواجد الفريق النسوي في منافسات الدوري الممتاز ضمن 7 فرق مشاركة في البطولة".

واشاد خلف بمستوى فرق اربيل وزانكو وكركوك، والذي وصفه بـ"المذهل لما تضمه الفرق من مواهب كبيرة في لعبة كرة اليد خاصة فريق اربيل نتيجة الدعم الكبير والرعاية المتميزة للرياضة النسوية في اقليم كوردستان".

يذكر ان بطولة دوري اليد النسوي الممتاز انطلقت اليوم على قاعة جامعة صلاح الدين في اربيل بمشاركة شهربان من ديالى وزانكو من السليمانية وفتاة كركوك واربيل وفتاة اربيل والمهناوية ممثل الديوانية وشباب الحسين من كربلاء.