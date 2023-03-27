أفريقيا الوسطى تتصدر مجموعتها بتصفيات الأمم الأفريقية

شفق نيوز/ حقق منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى الفوز الثاني له على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وتغلب على منتخب مدغشقر 2 - صفر اليوم الاثنين.

وبعد أن استهل منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى مشواره في التصفيات بخسارة وتعادل، حقق الفوز على مدغشقر في الجولة الثالثة ثم كرر الفوز على الفريق نفسه اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة.

وحسم منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى المباراة لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و82 .

وارتفع رصيد جمهورية أفريقيا الوسطى إلى سبع نقاط متساويا في ذلك مع المنتخب الغاني متصدر المجموعة والذي يلتقي نظيره الأنجولي في وقت لاحق اليوم الاثنين.