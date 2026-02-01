فريقان نسويان يمثلان طائرة وسلة العراق في البطولة العربية

شفق نيوز- الشارقة

وصل وفد نادي أكاد عنكاوا العراقي، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة الشارقة الإماراتية للمشاركة في الدورة العربية الثامنة للكرة الطائرة ممثلا عن الأندية العراقية.

وغادر وفد نادي اكاد عنكاوا الرياضي لكرة الطائرة النسوي مطار أربيل الدولي متوجها مساء اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (إمارة الشارقة)، للمشاركة في الدورة العربية الثامنة للأندية، التي تستضيفها إمارة الشارقة.

وعلى صعيد اخر، اختتم المؤتمر الفني لبطولة الأندية العربية للسيدات لكرة السلة، المقامة في إمارة الشارقة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة، وبمشاركة رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال، ومدرب الفريق النسوي رزكار محمد رؤوف.

وتم خلال المؤتمر التأكيد على إقامة حفل الافتتاح يوم غد في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تنطلق أولى مواجهات البطولة بعد غدٍ بلقاء يجمع فريق نادي غاز الشمال مع نادي الحالة البحريني عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، في قاعة نادي البطائح الرياضي.