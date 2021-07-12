أفروديت يفاجئ أكاد.. هذه نتائج مباريات بطولة السيدات بالكرة الطائرة

شفق نيوز/ أقيمت يوم الاثنين ثلاث مباريات في المرحلة الثانية لدوري المجموعات لبطولة اندية العراق للكرة الطائرة للسيدات على قاعة نادي البيشمركة في السليمانية.

وحقق فريق نادي أفروديت المفاجأة بالفوز على فريق نادي أكاد وتغلب عليهِ بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع ( 21-25) (25-17) (25-20) (25-20) .

وهزم فريق سيدات نادي سنحاريب فريق سيدات نادي السليمانية، بثلاث اشواط مقابل شوط واحد بواقع (25- 17 )، (25-27 )، (30-28 )، (25 - 17 ) .

وحقق فريق سيدات نادي قره قوش انتصاره الثاني بعد الفوز على فريق سيدات فتاة أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-12) (25-20) (25-22).