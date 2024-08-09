فرنسا وإسبانيا وجهاً لوجه في نهائي كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية باريس

شفق نيوز/ يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا، يوم الجمعة، في نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، على ملعب بارك دي برينس.

وتسعى فرنسا للفوز بالميدالية الذهبية الثانية، بعد 40 عاماً من أول ميدالية لها.

كما يطمع منتخب إسبانيا للفوز بالميدالية الذهبية الثانية بعدما توج بها في نسخة 1992.

ويقام نهائي أولمبياد باريس 2024، بين فرنسا وإسبانيا، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بارك دي برينس.

وحصد منتخب المغرب الأولمبي، الميدالية البرونزية في مسابقات كرة القدم بأولمبياد باريس، كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز، وعلى حساب منتخب مصر، بالفوز عليه بسداسية نظيفة.