فرنسا تؤكد صدارتها لمجموعة "الموت" وتأهل ألمانيا والبرتغال بشق الأنفس

شفق نيوز/ تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا، في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بيورو 2020.

أحرز كريستيانو رونالدو هدفي البرتغال في الدقائق 31 و60 من ركلتي جزاء، فيما أحرز كريم بنزيما هدفي الديوك الفرنسية بالدقائق 45+2 من ركلة جزاء و48.

وبهذا التعادل، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات متصدرًا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل البرتغال أيضًا بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتأهل ضمن أفضل مركز ثالث.

وفي المباراة الثانية، أنقذ ليون غوريتسكا منتخب ألمانيا من الخروج المبكر من بطولة يورو 2020، وذلك بالتعادل مع المجر (2-2).

سجل هدفي المجر الثنائي آدم سالاي وأندراس شافير في الدقيقتين 11 و68، فيما أحرز كاي هافيرتز وليون جوريتسكا ثنائية ألمانيا في الدقيقتين 66 و84.

بهذه النتيجة، تأهلت ألمانيا للدور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، فيما ودعت المجر البطولة بتذيلها الترتيب بنقطتين.