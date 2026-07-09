فرنسا تُقصي المغرب بثنائية وتبلغ نصف نهائي المونديال

شفق نيوز- فوكسبره

أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم 2026، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي، على ملعب بوسطن في مدينة فوكسبره بولاية ماساتشوستس الأميركية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم أفضلية نسبية للمنتخب الفرنسي، الذي أهدر قائده كيليان مبابي فرصة افتتاح التسجيل من ركلة جزاء، ليبقي المنتخب المغربي في أجواء المباراة حتى الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، فرضت فرنسا إيقاعها الهجومي بشكل أوضح، وتمكن مبابي من تعويض ركلة الجزاء المهدرة بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 60، بعدما تسلم الكرة عند طرف منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة مقوسة استقرت في شباك الحارس ياسين بونو.

وعادل كيليان مبابي رصيد ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، في صدارة هدافي البطولة بثمانية أهد

ولم تمض سوى ست دقائق حتى عزز عثمان ديمبيلي تقدم "الديوك" بهدف ثانٍ في الدقيقة 66، بعد انطلاقة من العمق وتسديدة أرضية فشل بونو في إبعادها، لتصبح مهمة المغرب أكثر تعقيداً أمام منتخب فرنسي عرف كيف يدير ما تبقى من المباراة.

وحاول المنتخب المغربي العودة في النتيجة عبر تغييرات هجومية، لكن الخطورة بقيت محدودة أمام التنظيم الدفاعي الفرنسي، في وقت بدا فيه غياب الفاعلية الهجومية واضحاً على "أسود الأطلس".

وبهذا الفوز، بلغت نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً، بعد وصولها إلى النهائي في نسختي 2018 و2022.

أما المغرب، فودع البطولة من ربع النهائي بعد مشوار لافت، بدأ من دور المجموعات، قبل أن يتجاوز هولندا بركلات الترجيح في دور الـ32، ثم يحقق فوزاً كبيراً على كندا بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.

وينتظر المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا.