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فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-07T20:57:25+0000
فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

شفق نيوز/ حقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره البلجيكى، بنتيجة 3-2، في لقاء نصف النهائي الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2021.

​أحرز هدف بلجيكا الأول اللاعب كارسكو فى الدقيقة 37 بعد تسديدة مفاجئة جعلت الحارس الفرنسي لوريس يقف ساكنًا وهو يشاهد الكرة تدخل الشباك.

وبعد مرور دقائق عزز الدبابة البلجيكية لوكاكو النتيجة بهدف ثان فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول. 

وفى الشوط الثاني قلب المنتخب الفرنسي الطاولة على منافسه البلجيكي بعد أن أحرز هدفين.

سجل كريم بنزيما الهدف الأول فى الدقيقة 62، وعادل كيليان مبابى النتيجة فى الدقيقة 67 من علامة الجزاء.

وفى الدقيقة 87 سجل لوكاكو هدف التقدم ولكن الحكم قام بإلغائه بداعي التسلل.

وفى الدقيقة 90 من عمر اللقاء، خطفت الديوك الفرنسية بطاقة التأهل إلى النهائي بعد أن أحرز تيو هرنانديز الهدف الثالث. 

وسيلتقي المنتخب الفرنسي مع منتخب إسبانيا فى النهائى، والذي فاز أمس 2-1 على منتخب إيطاليا.

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