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فرنسا تقلب الطاولة على اسبانيا وتتوج بدوري الأمم الأوروبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-10T20:44:31+0000
فرنسا تقلب الطاولة على اسبانيا وتتوج بدوري الأمم الأوروبية

شفق نيوز/ نال المنتخب الفرنسي لقب دوري الأمم الأوروبية 2019/2020، بعد فوزه 2/1 على منافسه منتخب فرنسا في المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو بإيطاليا.

وتلقى ميكيل أويارزابال تمريرة طولية من سيرجيو بوسكيتش، ليضع المنتخب الإسباني في المقدمة في الدقيقة 64، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سددها على يسار الحارس هوغو لوريس.

ولم يتأخر رد فرنسا كثيرا حيث عدل كريم بنزيما في الدقيقة 64، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، فشل أوناي سيمون في التعامل معها.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 80، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وهذه ثاني نسخة في بطولة دوري الأمم الأوروبية حيث نال منتخب البرتغال لقب النسخة الأولى بفوزه 1/0 على هولندا في النهائي.

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