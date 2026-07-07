فرنسا تقاضي سيناتورة باراغوايانية بعد إساءة عنصرية

شفق نيوز- باريس

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، عزمه اللجوء إلى القضاء لملاحقة السيناتورة الباراغوايانية سيليست أماريلا، على خلفية تصريحات وصفها بالعنصرية استهدفت قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي عقب مواجهة فرنسا وباراغواي في كأس العالم 2026.

وجاءت الأزمة عقب تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي، إثر فوزه على باراغواي بهدف سجله مبابي من ركلة جزاء، قبل أن تمتد أصداء المباراة إلى خارج الملعب بعدما أثارت تعليقات أماريلا على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة.

ونشرت السيناتورة تعليقات مسيئة بحق مبابي تضمنت ألفاظاً اعتُبرت ذات طابع عنصري، ما أثار إدانات واسعة، لا سيما أنها صدرت عن مسؤولة سياسية تشغل منصباً رسمياً في باراغواي.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه يتعامل مع القضية بجدية، مشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي إساءة أو خطاب كراهية يستهدف لاعبي المنتخب الفرنسي.

في المقابل، قالت تقارير صحفية، إن كيليان مبابي وجه إهانات بذيئة إلى لاعب في منتخب الباراغواي خلال تلك المواجهة التي شهدت مشاحنات بين اللاعبين، لا سيما من جانب الباراغواي الذي تعامل لاعبوه بعنف شديد مع المنتخب الفرنسي، وهو الأمر الذي جعل مبابي يخرج عن طوره وينفعل.

وبحسب صحيفة "TYC" الأرجنتينية، فإن النجم الفرنسي، الذي يتقن الإسبانية باعتباره لاعباً في ريال مدريد، وجه عبارات مسيئة إلى جونيور ألونسو، وشتم والدته بألفاظ نابية.

وأضاف التقرير: كما أن مبابي لم يتوقف عند هذا الحد، إذ سخر من أولاندو خيل، حارس الباراغواي، بعد تأهل فرنسا وقال له: "عودوا إلى دياركم"، على الرغم من أن الأول حاول مصافحته وتهنئته بعد صافرة النهاية.

يذكر أن مبابي كان قد أدلى بتصريحات بعد نهاية اللقاء، وصف ما قام به منتخب باراغواي في دور الـ16 من كأس العالم بـ "اللعب القذر". وأضاف متحدياً: إذا كان علينا أن نغمس أيدينا في القذارة، فسنفعل ذلك.