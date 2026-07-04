فرنسا تعبر بارغواي وتضرب موعداً مع المغرب في ربع نهائي المونديال

شفق نيوز- فيلادلفيا

تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب باراغواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 على ملعب لينكون فاينانشال فيلد في فيلادلفيا الأميركية.

ورغم أفضلية فرنسا في الاستحواذ وصناعة الفرص، واجه المنتخب الفرنسي صعوبة كبيرة في اختراق التكتل الدفاعي لباراغواي، التي اعتمدت على الضغط البدني وإغلاق المساحات، في محاولة لتكرار مفاجأتها السابقة أمام ألمانيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم كيليان مبابي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، احتُسبت بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر عرقلة ديزيريه دوي داخل منطقة الجزاء، ليمنح قائد المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وبهذا الفوز، واصل المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة، بعدما كان قد تجاوز السويد بثلاثية نظيفة في الدور السابق، فيما توقفت مغامرة باراغواي التي صنعت إحدى أبرز مفاجآت المونديال بإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح.

وسيواجه المنتخب الفرنسي في ربع النهائي نظيره المغربي، الذي بلغ الدور نفسه بعد فوزه على كندا بثلاثية دون رد.