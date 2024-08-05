فرنسا تضرب موعداً مع إسبانيا في نهائي الأولمبياد

شفق نيوز/ نجح المنتخب الفرنسي الأولمبي لكرة القدم، في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، على حساب المنتخب المصري.

وكان قد تقدم الفراعنة بعد تسجيل محمود صابر الهدف الأول في المباراة، بعد بداية الشوط الثاني، قبل أن يتعادل المنتخب الفرنسي في الدقيقة 82 من عمر المباراة بقدم جون ماتيتا، والذي سجل الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ99 من عمرة المباراة.

وبعد ثوان من هدف فرنسا، قاد المنتخب المصري هجمة مرتدة أنهاها كوكا بتسديدة مرت محاذية لمرمى فرنسا.

وعزز المنتخب الفرنسي موقفه، بعد أن سجل الهدف الثالث بأقدام مايكل أوليس، في الدقيقة 110 من عمر المباراة.

ويواجه المنتخب المصري، نظيره المغربي، على المركزين الثالث والرابع، بينما يواجه المنتخب الفرنسي، نظيره الإسباني في المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.