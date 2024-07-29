فرنسا تحقق في تهديدات بالقتل ضد رياضيين إسرائيليين

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الفرنسية عن فتح تحقيق في تهديدات بالقتل تلقاها ثلاثة رياضيين إسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بالإضافة إلى ما وصفتها جرائم "كراهية" محتملة "معادية للسامية" حدثت خلال مباراة كرة القدم بين إسرائيل وباراغواي.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قدم بلاغًا بشأن التهديدات، وستتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت التحقيق في هذه القضية.

كما أفادت إسرائيل بأن رياضييها تعرضوا لمضايقات إلكترونية وتسريب بيانات شخصية، متهمة جماعات مدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الحوادث.

في الوقت ذاته، أعلنت النيابة العامة الفرنسية، أنها تحقق في جرائم كراهية معادية للسامية خلال مباراة كرة القدم بين إسرائيل وباراغواي التي أقيمت يوم السبت في باريس، والتي شهدت هتافات ورفع لافتات متعلقة بالحرب في غزة، وانتهت المباراة بفوز باراغواي على إسرائيل 4-2.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد حذر نظيره الفرنسي من أن إيران تخطط لهجمات إرهابية ضد الوفد الإسرائيلي والمشاركين في الأولمبياد، داعيًا إلى اتخاذ تدابير وقائية متزايدة لإحباط هذه المؤامرات.