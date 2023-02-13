فرنسا تحتضن برنامج تدريب لاعبات ومدربات نسوة الكرة العراقية

شفق نيوز / انطلق في العاصمةِ الفرنسيّة باريس، يوم الاثنين، برنامجُ تدريب اللاعبات والمدربات العراقيات والذي يقام وفقاً للبروتوكول المُوقع بين الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم والسفارةِ الفرنسيّة في بغداد.

ويهدف البروتوكول الذي يُقام في مركز (كلير فونتين) الخاصّ بتدريباتِ المنتخبات الفرنسيّة إلى تطويرِ إمكانياتِ اللاعبات والمدربات العراقيات ضمن برنامجِ رعاية وتطوير خاصّ بإشرافِ المدرب الفرنسي "جون كلود لافارج" والسفير الفرنسي "إيريك شوفالييه" الذي استقبل الوفدَ في مطارِ شارل ديغول بالعاصمةِ باريس.

ويتضمن البرنامجُ محاضراتٍ نظريةً وتدريباتٍ عمليةً للوفد الذي يضم (35) لاعبةً من مختلفِ المُحافظات، إضافةً إلى تطوير الملاكاتِ التدريبيّة لنحو (18) مدربة.