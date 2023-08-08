فرنسا تتأهل الى ربع نهائي كأس العالم وتنهي مغامرة سيدات المغرب

شفق نيوز/ أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه الساحق عليه 4-صفر، اليوم الثلاثاء، في أديلايد ليعبر إلى ربع النهائي، حيث سيواجه أستراليا، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة.

وسجلت كنزة دالي (15) وكاديدياتو دياني (20) وأوجيني لو سومير (23 و70) أهداف فرنسا.

ورغم الهزيمة جاءت مشاركة "لبؤات الأطلس" تاريخية بعد تحقيق أول فوز عربي بالمونديال والتأهل إلى دور الـ16، كما بات أول منتخب أفريقي يفوز بمباراتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للسيدات التي انطلقت نسختها الأولى عام 1991.

وتواجه فرنسا أستراليا، السبت المقبل، في بريزبين.