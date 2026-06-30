فرنسا تتأهل الى دور الـ16 بعد ثلاثية على السويد بقيادة مبابي

شفق نيوز- نيوجيرسي

بلغ المنتخب الفرنسي دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه المريح على نظيره السويدي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32.

وفرض المنتخب الفرنسي أفضليته على مجريات اللقاء، قبل أن يفتتح قائده كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 45، بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء إثر هجمة منظمة، ليسددها بطريقة محكمة في الزاوية البعيدة، مانحاً "الديوك" أفضلية مهمة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عززت فرنسا تقدمها عند الدقيقة 53 عبر برادلي باركولا، الذي استغل تمريرة متقنة من مايكل أوليسيه، قبل أن يضيف مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 74، مختتماً ليلة فرنسية مريحة ومؤكداً حضوره القوي في سباق الهدافين.

وحاول المنتخب السويدي العودة إلى أجواء المباراة عبر تحركات ألكسندر إيزاك وفيكتور غيوكيريس وأنتوني إيلانغا، غير أن المحاولات بقيت محدودة أمام التفوق الفرنسي في السرعة والضغط والتحول الهجومي.

وبهذا الفوز، واصل المنتخب الفرنسي عروضه القوية في البطولة، بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة في المجموعة التاسعة، محققاً الفوز على السنغال والعراق والنرويج، قبل أن يضيف السويد إلى قائمة ضحاياه في الأدوار الإقصائية.

كما رفع مبابي رصيده في النسخة الحالية من كأس العالم إلى ستة أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما واصل تقدمه في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال بعدما بلغ هدفه الثامن عشر، بفارق هدف واحد عن ميسي المتصدر بـ19 هدفاً.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الباراغوياني في دور الـ16، بعد تأهل باراغواي على حساب ألمانيا بركلات الترجيح، في مواجهة مرتقبة ستحدد أحد أطراف ربع النهائي.