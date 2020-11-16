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فرق نادي النفط مهددة بترك الدوري الممتاز بسبب الرواتب

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-16T08:51:17+0000
فرق نادي النفط مهددة بترك الدوري الممتاز بسبب الرواتب

شفق نيوز/ هدد نادي النفط الرياضي، بانسحاب فرقه المشاركة في الدوري العراقي الممتاز  لكرة القدم وكرة السلة.

وأبلغ مصدر بنادي النفط  الرياضي وكالة شفق نيوز؛ ان "فرق النادي في خطر بسبب عدم صرف وزارة النفط المبالغ المخصصة للنادي".

واضاف ان "النادي يعاني من حرج في تسديد مستحقات اللاعبين ونفقات الفرق الأخرى".

واوضح ان "الادارة فاتحت الوزارة الا انها لم تستجب ومازالت المبالغ المخصصة لم تصل".

وتابع انه "في حال عدم تجهيز المبالغ المقررة ربما نتوقف عن الانشطة الرياضية الخاصة وانسحاب فريقي القدم والسلة من الدوري الممتاز".

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