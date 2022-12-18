اندية كركوك تتجمهر أمام مبنى المحافظة وتهاجم رئيس الاتحاد الفرعي

شفق نيوز/ تظاهر 35 نادياً من كركوك امام مبنى المحافظة مطالبين بحقوقهم بالمشاركة بانشطة الاتحاد العراقي لكرة القدم اسوة بالاندية الاخرى.

جاء ذلك بعد ان تم ايقاف تلك الانشطة من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي لكرة القدم بناء على طلب رئيس الاتحاد الفرعي لكركوك هونر جوهر بداعي ان الاندية الـ 35 غير مشمولة بالمشاركة لعدم التجديد.

وقال سعد محمود عزيز امين سر نادي كركوك ، الناطق باسم الاندية الـ35 الكركوكية، لوكالة شفق نيوز، "لقد تظاهرنا اليوم امام مبنى المحافظة لانقاذ هذه الاندية التي حرمت من المشاركة في دوري الدرجتين الثانية والثالثة بداعي عدم شمولها بالمشاركة، وبقرار من رئيس الاتحاد الفرعي في كركوك هونر جوهر الذي اقتصر اعترافه على اندية تخدمه في الانتخابات وعددها 19 ناديا بضمنها عدد من الاندية اجبر على بقائها كونها قديمة ومعروفة، بينما عمل على ابعاد شريحة شبابية كبيرة تمثل 35 ناديا بداعي انها لم تجدد الاجازات علما ان اندية العراق لم تجدد لحد الان بقرار رسمي بعدم البدء بالتجديد لحد الان".

واضاف ان "المحافظ راكان سعيد وبقرار حكيم تفادياً لحدوث ما لايحمد عقباه من ردود افعال عاضبة لهذه المجاميع تجاه الاتحاد الفرعي، وعندما وجد هذه الاعداد الهائلة المتجمهرة على باب المحافظة بكركوك ، بعث بكتاب للاتحاد الفرعي يطلب ايقاف الانشطة الكروية الخاصة بالمحافظة لحين التوصل الى اتفاق وحلول بهذا التهميش ترضي كل الاطراف".