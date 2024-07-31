فرق آسيا في العراق.. بغداد تحتضن بطولة القارة للمبارزة

شفق نيوز/ أفاد رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة، يوم الأربعاء، بأن المنتخبات الآسيوية أكدت مشاركتها في بطولة آسيا المقبلة تحت سن 23 عاما.

وقال زياد حسن لوكالة شفق نيوز، إن العاصمة بغداد ستحتضن بطولة آسيا للشباب المقررة انطلاقها في تشرين الأول المقبل بمشاركة اسيوية واسعة.

وأشار إلى أن الاتحاد بدأ من الآن تهيئة جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمشاركة الاسيوية التي ستقام في بغداد، لافتا إلى أن المنشآت الرياضية في بغداد وأماكن الاقامة والنقل ستكون جاهزة قبل انطلاق المنافسات الاسيوية .

‏وبين، أن الاتحاد العراقي للعبة شكل لجانه التنظيمية بغية تهيئة الأمور اللوجستية والتنظيمية، موضحا أن اللجنة الاولمبية العراقية قدمت كل الدعم للاتحاد لإنجاح البطولة الآسيوية التي ستكون نموذجاً يضاهي البطولات الآسيوية.

‏وأشار إلى أن موافقة الاتحاد الآسيوي لاحتضان العراق للبطولة دليل على المكانة الكبيرة والسمعة الرياضية التي يتميز بها الاتحاد العراقي للمبارزة .