فرق الجيش والشرطة والحشد تحقق الفوز في دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الدور التاسع من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد.

وأسفرت نتائج المباريات الثلاثة عن فوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي كربلاء بنتيجة ( 33 -24 ) هدفاً، في المباراة التي جرت في قاعة نادي الكرخ بالعاصمة بغداد.

وفي المباراة الثانية التي جرت في قاعة المعهد التقني بمحافظة ميسان، فاز فريق نادي الجيش على مضيفه فريق نادي نفط ميسان بنتيجة ( 28 - 15 ) هدفاً.

وفي اللقاء الثالث والاخير فاز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي الفتوة الموصلي بنتيجة ( 33 - 29 ) نقطة ، في المباراة التي جرت في قاعة طه حمو في محافظة الموصل.