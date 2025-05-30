فرقد الصريفي يحتفظ برئاسة الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ذي قار

شفق نيوز/ أُجريت اليوم الجمعة، في محافظة ذي قار انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم، بحضور عضوي المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يحيى زغير وفراس بحر العلوم.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن نتائج الانتخابات أسفرت عن تجديد الثقة بفرقد عبد الكريم الصريفي، رئيساً للاتحاد الفرعي، كما تم انتخاب مهند مهدي السهلاني نائباً للرئيس، في حين فاز بعضوية الاتحاد كلٌّ من هادي نعيم، وإياد كاظم، ونجلاء عبد الرضا التي مثّلت الكوتا النسوية.

وشهدت الانتخابات حضور نائب محافظ ذي قار، ماجد العتابي، ورئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس المحافظة، سلام الفياض، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، بينهم رئيس اتحاد فرع كربلاء عبد الرزاق الشلاه، ورئيس اتحاد فرع ميسان عباس سعدون، فضلاً عن حضور رؤساء الأندية الرياضية في المحافظة ونجوم الكرة السابقين.