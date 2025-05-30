فرض بيع "قمصان" المنتخب العراقي مع تذاكر المباراة أمام كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بدر ناصر، يوم الجمعة، أن الشركة المسؤولة على بيع تذاكر مباراة المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم، ستفرض بيع قمصان المنتخب مع التذاكر، لارتدائها من قبل الجماهير داخل ملعب المباراة.

وقال ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة المعتمدة لبيع التذاكر أكدت أنها ستقوم ببيع قمصان المنتخب العراقي باللون الأبيض ومعه شريط، مع تذاكر حضور مباراة المنتخب، بقيمة 10 آلاف دينار تضاف لسعر التذكرة التي تتكون من ثلاث فئات"، مبيناً أن "المعلومات أكيدة بحسب اتصال مع الشركة".

وتابع ناصر: "أخبرت الشركة بأن هذا الأمر قد يكون مكلفاً مادياً لبعض الجماهير لكنهم أبلغوني بأن الأمر يضيف جمالية لمباريات المنتخب العراقي، وقد تم الاتفاق مع اتحاد الكرة العراقي على هذا التفاصيل".

ولفت إلى أن "الشركة أكدت كذلك أن التذاكر بالإضافة إلى قمصان المنتخب البيضاء، سيتم توزيعها يوم الأحد المقبل، على مراكز ومكاتب البيع".

وأجرى المنتخب العراقي الوحدة التدريبية الرابعة مساء أمس الخميس بتواجد 27 لاعباً في ملاعب مدينة البصرة الرياضية، تحضيراً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في الخامس من شهر حزيران/ يونيو المقبل ضمن الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026