فرسان العراق يحققون المركز الثاني في بطولة المجموعة الدولية السابعة بالإمارات

شفق نيوز- الدوحة

حقق المنتخب العراقي لفعالية القدرة والتحمل، يوم الأحد، المركز الثاني في النسخة الثانية من بطولة المجموعة الدولية السابعة لمسافة 120كم (دولي نجمتين)، التي أقيمت في قرية بوذيب الرياضية للقدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت البطولة منافسة قوية بمشاركة 102 فارس وفارسة من مختلف الدول العربية، حيث قدم فرسان العراق أداءً مميزاً عكس جاهزيتهم البدنية والفنية العالية، وروحهم التنافسية الكبيرة.

وضم المنتخب، كلاً من الفارس شجاع بلال، والفارسات بيداء الحديثي، وزبيدة السبتي، وليلى الفراجي، الذين أكدوا من خلال هذا الإنجاز أن "تتويجهم بلقب النسخة الأولى لم يكن محض صدفة، بل ثمرة عمل منهجي وجهود متواصلة".

ويعد هذا الإنجاز، تأكيداً على التطور الكبير الذي تشهده الفروسية العراقية في الآونة الأخيرة، وعودة أمجادها بثبات، بما يعكس قدرتها على استعادة مكانتها الحقيقية على خارطة الفروسية الإقليمية والدولية.