فرسان العراق يتألقون في السعودية والإمارات

شفق نيوز/ توّج الفارس العراقي، زيد النجيفي بالوسام الذهبي بعد تحقيقه المركز الأول في بطولة قفز الحواجز الدولية "دريفت 25" التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك لحساب شوط الجائزة الكبرى، ووسط منافسة قوية من نخبة الفرسان الدوليين، حيث حل السعودي سعد العجمي في المركز الثاني، والنرويجي سيسيل هاتلاند في المركز الثالث.

وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 150 فارساً وفارسة من 18 دولة حول العالم، تنافسوا في 54 شوطاً على مدار ثلاثة أسابيع.

من جانب آخر، وفي بطولة الشارقة الدولية للشباب (5 نجوم)، حقق الفرسان العراقيون نتائج متقدمة، وحصد الفارس همام حارث الدليمي المركز الثاني في فئة الشباب، بينما أحرز الفارس حمزة حارث الدليمي المركز الثالث في فئة الأطفال.