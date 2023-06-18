فرسان العراق يتدربون على خيول "باهظة الثمن" استعدادا لبطولة دولية في بغداد

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للفروسية عن تنظيم بطولة دولية في العاصمة العراقية بغداد نهاية أيلول المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للفروسية عقيل مفتن لوكالة شفق نيوز ان "الاتحاد العراقي للعبة سيستضيف بطولة دولية بميدان الفروسية التابع للاتحاد العراقي في العاصمة بغداد"، مبينا أن "الاتحاد سيوجه الدعوات لمنتخبات دول من مختلف بلدان العالم على أمل أن تشهد البطولة مشاركة واسعة".

وأوضح مفتن ان "ابرز فرسان العراق المصنفين يواصلون تدريباتهم اليومية بميدان الاتحاد العراقي للفروسية في الجادرية بغية اختيار الافضل لتشكيلة المنتخب العراقي الذي سيشارك في البطولة الدولية التي ستقام في العاصمة بغداد".

وأشار مفتن الى ان "الاتحاد استورد 10 خيول قفز أصيلة بجودة عالية باهظة الأثمان ليتدرب عليها فرسان المنتخب الوطني تمهيداً للمشاركة في منافسات البطولة الدولية المقبلة التي من المؤمل ان تنطلق منافساتها في العاصمة بغداد في التاسع والعشرين من شهر ايلول المقبل".