"فرحتنا تخبل".. أطفال أيتام من البصرة يحتفلون بفوز المنتخب العراقي في مدرجات "جذع النخلة"

شفق نيوز/ عبر مجموعة من الأطفال الأيتام ممن حضروا مباراة نصف نهائي خليجي 25 والتي فاز فيها العراق على قطر بنتيجة 2-1 عن فرحتهم الشديدة بهذا الانجاز، آملين بالفوز في البطولة المقامة في البصرة، فيما كشف مدير الدار التي تضمهم عن رعاة حضور الأطفال لهذه المباراة.

وقال الأطفال لوكالة شفق نيوز، "نهنئ المنتخب والشعب العراقي بهذا الفوز، ونحن سعداء بهذه الأجواء الجميلة والممتعة، ونأمل بالفوز في المباراة النهائية لكسب البطولة".

بدوره ذكر رئيس مؤسسة دار السيدة نرجس لرعاية الأيتام، حسين ناظم لوكالة شفق نيوز، إن "40 طفلا يتيما من الذكور والإناث حضروا مباراة اليوم بين المنتخبين العراقي والقطري"، مبينا أن "فرحة الأطفال حاليا بفوز المنتخب العراقي لا توصف".

وأوضح ناظم أن "مدير مؤسسة البيت العراقي للإبداع هشام الذهبي تكفل بدفع حساب تذاكر المباراة، فيما تكفل شخص آخر بدفع حساب وجبة العشاء، بجهود مع الناشط المدني صفاء فلاح ومدير فريق ابتسامة عبد العال، ونستعد لمشاركة مجموعة أخرى من الأيتام في المباراة النهائية".

وبيّن ناظم أن "دار السيدة نرجس تضم 210 عائلات، تتكون من أكثر من 450 طفلاً، ويتم رعايتهم وتدريسهم، فضلا عن تقديم الملابس والهدايا والسفرات وغيرها من الأمور التشجيعية لهم، بالإضافة إلى تقديم العلاج ومعالجة المشاكل التي تواجههم سواء في البيت أو الشارع أو مع المجتمع".