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فرانكفورت يطيح بـ"فتى برشلونة الذهبي" لنهاية الموسم

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-15T14:36:31+0000
فرانكفورت يطيح بـ"فتى برشلونة الذهبي" لنهاية الموسم

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن لاعب وسطه الدولي الشاب بيدري سيغيب عن باقي الموسم غداة تعرضه لإصابة عضلية في فخذه الأيسر خلال إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأفاد برشلونة في بيان أن "الفحوصات التي أجريت صباح اليوم (الجمعة) أكدت أن بيدري يعاني من تمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر".

وبحسب الصحافة الكاتالونية، سيغيب اللاعب الإسباني الدولي البالغ 19 عاماً لمدة شهر على الأقل. في حين اكتفى نادي الـ "بلاوغرانا" بالإشارة إلى أن تطور إصابته سيكون علامة على مدى توفره.

وكان اللاعب الشاب شعر بآلام في نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام فرانكفورت على ملعب "كامب نو" 2-3، فقرر مدربه تشافي هرنانديس بعد تشاور مع الطاقم الطبي إبداله مع بداية الثاني بالهولندي فرنكي دي يونغ رغم تعرض الأخير لوعكة صحية منذ يومين.

وخرج برشلونة من المسابقة القارية خالي الوفاض، بعدما كان تعادل مع فرانكفورت 1-1 ذهاباً.

وتألق بيدري في موسم 2020-2021 حيث خاض 73 مباراة وارتدى للمرة الأولى قميص منتخب "لا روخا" وقاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا التي خسرها بركلات الترجيح أمام إيطاليا في طريقها للفوز باللقب، كما أحرز ميدالية فضية في الألعاب الاولمبية في طوكيو.

توقفت مغامرته الناجحة بسقوطه في فخ الإصابة إثر تعرضه لتمزق في عضلة فخذه اليسرى خلال خسارة برشلونة في باكورة مبارياته بثلاثية نظيفة في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني على ملعب "كامب نو" في 14 سبتمبر.

واستعجل عودته إلى الملاعب ليخوض لقاء بنفيكا البرتغالي في المسابقة الأم، لكنه سقط مجدداً وبقي في العيادة خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر، حتى 12 يناير.

ومنذ عودته، عاد لتقديم أفضل مستوياته فوق العشب، بتسجيله 5 أهداف في 18 مباراة في 2022.

مدد بيدري، أفضل لاعب شاب في كأس أوروبا في يوليو، عقده مع برشلونة حتّى أكتوبر في عام 2026، مع بند لتحرير عقده بقيمة مليار يورو، كما فاز بجائزة "الفتى الذهبي" التي تمنحها صحيفة توتوسبورت الإيطالية، وحصل على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في نوفمبر.

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