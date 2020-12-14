فرانس فوتبول تكشف "فريق الحلم".. أفضل 11 لاعباً بالتاريخ

شفق نيوز/ كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، الاثنين، قائمة أفضل 11 لاعب كرة قدم عبر التاريخ، استنادا لـ140 صحفيا رياضيا من حول العالم، وأطلقت اسم "فريق الأحلام" على التشكيلة التاريخية.

واستندت التشكيلة التاريخية خطة 3-4-3، واعتمدت على التأثير التاريخي لكل لاعب خلال مسيرته في الملاعب.

وضمت القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهما اللاعبان الوحيدان من العصر الحالي.

كما ضمت القائمة البرازيلي رونالدو في الهجوم بجوار ميسي ورونالدو.

أما خط الوسط، فتكون من 4 نجوم، وهم أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا وأسطورة البرازيل بيليه، ونجم برشلونة السابق، الإسباني تشافي هيرنانديز، والألماني لوثار ماتيوس كلاعب وسط دفاعي.

وفي الدفاع ضمت القائمة 3 لاعبين، وهم البرازيلي كافو والألماني فرانتز بيكنباور والإيطالي باولو مالديني.

أما في مركز الحراسة فضمت القائمة الحارس الروسي الأسطوري ليف ياشين.

يذكر أن فرانس فوتبول تشتهر بمنحها جائزة الكرة الذهبية سنويا لأفضل لاعب في العالم، لكنها قررت إلغاء الجائزة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.