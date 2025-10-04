"فراشة العراق" تتوج بفضية عالمية لألعاب القوى البارالمبية

شفق نيوز- بغداد

حققت العداءة العراقية البارالمبية فاطمة فاضل، يوم السبت، انجازاً تاريخياً بفوزها بالميدالية الفضية في سباق 200 متر فئة 35، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية المقامة حالياً في الهند.

وقال الأمين العام للجنة البارالمبية العراقية ورئيس اتحاد العاب القوى البارالمبية مهدي باقر، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإنجاز وسام عالمي ومرحلة مفصلية في مسيرة البطلة"، لافتاً إلى أنه "يعد أول ميدالية عالمية تحصدها فاطمة في مسيرتها الرياضية وصفحة جديدة تضاف إلى تاريخ العاب القوى النسوية في العراق".

وأضاف باقر، أن "هذا الانجاز لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة تدريبات متواصلة وجهود كبيرة من قبل الاتحاد واللجنة البارالمبية والدعم والرعاية التي قدمت للرياضية فاطمة فاضل".

وأشار إلى أن "فاطمة تميزت بروح المثابرة والاصرار ما أهلها للتفوق في واحدة من أقوى البطولات العالمية وحصد ميداليتين في مجمل مشاركاتها الدولية مؤخراً".

وختم بالقول: "بعد هذا الفوز الكبير أطلقنا عليها لقب فراشة العراق لما قدمته من أداء متميز عكس صورة مشرفة لألعاب القوى البارالمبية العراقي".