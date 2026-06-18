فحوصات مطمئنة تؤكد جاهزية علي جاسم لمواجهة فرنسا

شفق نيوز- بغداد

أكد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي سلام المناصير، يوم الخميس، أن إصابة اللاعب علي جاسم غير مقلقة وسيعود لتدريبات المنتخب العراقي مباشرة.

‏وقال المناصير لوكالة شفق نيوز إن الجهاز الطبي للمنتخب أجرى فحوصات خاصة للاعب علي جاسم بعد تعرضه لإصابة أثناء مباراة العراق والنرويج، وبينت الفحوصات أنه تعرض لإصابة "غير مؤثرة وتلقى بعض الإسعافات والعلاجات الخاصة".

‏وأضاف أنه بإمكان علي جاسم العودة إلى التدريبات مع زملائه استعداداً للمباراة المقبلة أمام فرنسا يوم 23 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن علي جاسم سيكون جاهزاً بشكل كامل للمباراة المقبلة في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم.

وتعرض نجم لاعب منتخب العراق علي جاسم لإصابة في الفقرات العنقية بعد سقوط اللاعب النرويجي بثقله عليه ما اضطره إلى مغادرة أرضية الميدان وإجراء الإسعافات الأولية له، وهو ما أثار قلق الجهاز الفني وزملاءه والجماهير العراقية خوفاً على صحته نظراً للمستوى الفني الكبير الذي يمتلكه علي جاسم وحاجة المنتخب له في المباريات المقبلة.