فتيات العراق يستعدّن لبطولة غرب آسيا للواعدات بمعسكر في السليمانية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن مشاركة منتخب الواعدات ببطولة غرب آسيا التي تقام في المملكة العربية السعودية مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويدخل منتخب الواعدات تدريباته اليوم في المُعسكرِ التدريبي للواعدات بمحافظة السليمانية تحضيراً لمنافسات بطولة غرب آسيا.

ويباشر المنتخب تدريباته بملعبِ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السليمانية، بإشرافِ مدربِ المنتخب علي حسن، وملاكه الفنيّ المساعد، ومشرفة الفريق عضو اللجنة النسويّة إلهام علي محمد.

وتشارك في التدريباتِ لاعبات من مواليد أعوام 2011 و2012 و2013، بحضور 22 لاعبةً على أن تنضمَ إليهن خمسُ لاعباتٍ محترفاتٍ لإجراءِ المعسكر التدريبيّ الأخير في العاصمةِ بغداد قبل المشاركةِ في البطولة.

وتستمر تدريبات المنتخب حتى الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في محافظة السليمانية باقليم كوردستان.