فتيات العراق يختتمن مبارياتهن في بطولة تحدي المهارات الاساسية الدولية

شفق نيوز/ اختتم منتخب العراق فئة الفتيات تحت 15 سنة، يوم الاحد، مبارياته التي خاضها امام منتخب نيوزلندا و منتخب غوام ذهاباً و اياباً ضمن بطولة تحدي المهارات الاساسية الدولية "اون لاين" والتي احتضنتها قاعة الشعب للالعاب الرياضية.

وقال خالد نجم امين سر الاتحاد العراقي لكرة السلة لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا قدم مستوى جميل ورقماً من الممكن ان يؤهله للمرحلة القادمة"، مضيفا أن "نتائج المباريات ستظهر في غضون ثلاثة ايام بعد مشاهدتها من قبل الاتحاد الدولي لعد النقاط و الزمن الذي حققهتهن لاعباتنا".

واوضح"لقد تم اجراء عملية التعفير بواقع مرتين قبل مشاركة المنتخبين الناشئين والناشئات تحت 15 سنة من اجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والكادر التدريبي واللجان العاملة خلال البطولة وحسب تعليمات الصحة والسلامة".