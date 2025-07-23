فتح نظام التراخيص الخاص لمسابقة دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026

شفق نيوز- بغداد

أعلنت دائرة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح نظام التراخيص الخاص بالمشاركة في مسابقة دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم المقبل 2025-2026.

وقال مدير دائرة التراخيص عمار عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن على الأندية الإسراع في استكمال رفع الملفات المطلوبة عبر النظام، تمهيداً لمراجعتها وتدقيقها من قبل الدائرة، ومن المهم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأوضح عبد الرحمن أن معايير التراخيص للموسم الجديد ستتضمن تطبيق لائحة اللعب المالي النظيف، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القسم المالي في رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والشفافية في عمل الأندية.

وشدد على أن اللجنة ستقوم بإعداد جدول زيارات ميدانية خلال الفترة المقبلة يشمل جميع أندية دوري نجوم العراق، للاطلاع ميدانياً على واقع الأندية ومنشآتها والبنى التحتية الخاصة بها.