فتح باب المشاركة ببطولة غرب آسيا لكرة القدم الرابعة دون 23 عاماً

شفق نيوز/ فتحَ اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يوم السبت، باب استقبال طلبات المشاركة في النسخة الرابعة للبطولة تحت سن 23 عاماً، والتي ستقام في العراق خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اتحاد غرب آسيا خاطب كل الاتحادات المشمولة بالبطولة لتثبيت حضورها من عدمه وكذلك مكان وموعد انطلاق النسخة الرابعة والتي ستقام في العاصمة بغداد ومدينة أربيل خلال "أيام الفيفا" للفترة من 12 ولغاية 20 حزيران/ يونيو المقبل.

وعمم اتحاد غرب آسيا نماذج تأكيد المشاركة وفتح باب استقبالها حتى نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل.

ومنح الاتحاد الآسيوي العراق حق الاحتفاظ باستضافة النسخة الرابعة، بعدما تقرر نقل النسخة الثالثة من هناك إلى المملكة العربية السعودية والتي ذهب لقبها لصالح صاحب الضيافة المنتخب السعودي.

وتأتي إقامة البطولة الرابعة في العراق امتداداً لسلسلة من بطولات لاتحاد غرب آسيا، كانت جرت تحت ضيافة الاتحاد العراقي، الذي سبق واستضاف عام 2021 بطولة الشباب الثانية التي توزعت مبارياتها بين مدينتي البصرة وأربيل وجرى اختتامها في العاصمة بغداد، وقبل ذلك استضافت مدينتا كربلاء وأربيل منافسات بطولة الرجال التاسعة عام 2019.

ونجح الاتحاد العراقي قبل اسبوعين في استضافة بطولة خليجي 25 بمدينة البصرة وشهدت نجاحات إدارية وتنظيمية وجماهيرية.