فتاة من كوردستان ايران تصنع التاريخ في آسيا

شفق نيوز- كوردستان ايران

في حدث رياضي لافت، تمكنت اللاعبة كارين كمانغر من حصد بطاقة التأهل للمشاركة في بطولة آسيا للشباب في الجمباز الفني، لتصبح أول لاعبة جمباز من محافظة كوردستان (غربي إيران) تحقق هذا الإنجاز.

وبحسب ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، فقد غادرت كمانغر مع بعثة الجمباز الفني للسيدات الإيرانيات العاصمة طهران فجر اليوم متوجهة إلى الصين للمشاركة في البطولة الآسيوية.

ودخلت كمانغر التاريخ كأول لاعبة جمباز كوردية تشارك في هذه المنافسات بعد انضمامها إلى تشكيلة المنتخب الوطني للجمباز الفني للسيدات في إيران.

وتعد هذه البعثة أول حضور رسمي للاعبات الجمباز الإيرانيات في المنافسات الآسيوية منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، ما يمنح المشاركة أهمية استثنائية على المستوى الرياضي.

وفي البطولة، تمثل كمانغر إيران في فئة الشباب بصفتها اللاعبة الوحيدة، فيما تضم فئة الكبار ثلاث لاعبات هن: بارمين روح‌ بخشي، وهنغامه هدايتي، ونرجس هواشم، حيث يسعين لتحقيق نتائج متقدمة على مستوى القارة الآسيوية.

ويقود المنتخب الإيراني للجمباز الفني للسيدات المدربة جاله تقوايي بصفة المدير الفني، فيما تشارك محبوبة محمد خاني كحكم إيراني في المنافسات.