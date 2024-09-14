فتاة كركوك يسحق سيدات النجمة في دوي النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ حقق سيدات نادي الفتاة الرياضي، مساء السبت، فوزهن الثاني بعد سحقهن سيدات النجمة من محافظة الديوانية، وبفاق كبير ليكون هذا الفوز الثاني لهم في بطولة دوري النخبة العراقي لكرة اليد.

وقدمت لاعبات الفتاة، مستوى مهارياً وفنياً عالياً وسيطرن على مجريات المباراة بشكل كامل مع محاولات فريق النجمة الديواني من تسجيل أهدافهن في المباراة التي جرت على قاعة نادي الشباب وسط كركوك.

وأسفرت نتيجة المباراة عن تقدم فتاة كركوك على غريماتهن من لاعبات النجمة بفارق (14) هدفاً وبنتيجة (34) - (20) هدفاً، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري النخبة العراقي لكرة اليد، الجارية أحداثها في مدينة كركوك.