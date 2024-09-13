فتاة كركوك والنجمة يفوزان على سولاف وأربيل بدوري كرة الياد العراقي

شفق نيوز/ حقق فريقا فتاة كركوك والنجمة، مساء يوم الجمعة، أول فوزين على سولاف وأربيل ضمن الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد (سيدات).

وتمكنت فتيات فريق النجمة من الديوانية من تحقيق الفوز على فريق سيدات اربيل بنتيجة 25 مقابل 13 لفريق أربيل، وأظهرت لاعبات النجمة مستوى فنياً ومهارياً عالياً من حيث القوة والتهديف وتمكن من السيطرة على مجريات المباراة.

وفي المباراة الثانية التي جرت بين فتاة كركوك ونادي سولاف كان المستوى الفني متقارباً بين لاعبات الفريقين، إلا أن قوة ومهارة لاعبات فريق فتاة كركوك، حسمن المباراة لصالحهن بنتيجة 25 مقابل 19.