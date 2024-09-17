فتاة كركوك والنجمة يحققان انتصارين في دوري النخبة لكرة اليد للسيدات

شفق نيوز/ عزز فريق نادي فتاة كركوك، يوم الثلاثاء، صدارته لدوري النخبة لكرة اليد للسيدات للموسم 2024، في انطلاق المرحلة الثانية التي تقام على ملعب الشباب في المحافظة.

وفي المباراة الأولى، حقق فريق فتاة كركوك فوزًا كبيرًا على نادي سولاف بنتيجة 32-22، وقد أظهر فريق فتاة كركوك تفوقًا بدنيًا ومهاريًا ساعدهم في السيطرة التامة على مجريات المباراة، مما عزز صدارة الفريق للبطولة بعد تحقيق الفوز في أربع مباريات ضمن البطولة.

أما في المباراة الثانية، فقد تمكن فريق النجمة من الفوز على فريق سيدات أربيل بنتيجة 23-10، حيث قدمت سيدات النجمة من محافظة الديوانية أداءً فنيًا ومهاريًا مميزًا، ما ساعدهن في السيطرة على المباراة التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وبهذه الانتصارات، أضافت فرق فتاة كركوك والنجمة ثلاث نقاط إلى رصيدهما، لتبقى فتاة كركوك في الصدارة برصيد 12 نقطة، يليه فريق النجمة برصيد 9 نقاط، وفريق سولاف ثالثًا برصيد 3 نقاط.

وشهدت مباراة فتاة كركوك وسولاف، مساء اليوم، انقطاع التيار الكهربائي مما تسبب في توقف المباراة لأكثر من 15 دقيقة، حيث كان فريق فتاة كركوك متقدمًا في تلك اللحظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر المباراة، إن التيار الكهربائي انقطع خلال الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، مما أدى إلى توقف المباراة التي كانت تُجرى على قاعة نادي الشباب والرياضة في مديرية شباب ورياضة كركوك، وبعد تشغيل المولدة، عاد التيار الكهربائي وتم استئناف فعاليات الشوط الأول من المباراة.