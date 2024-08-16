فتاة كركوك تتعاقد مع الخنجر لقيادة فريق اليد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي فتاة كركوك الرياضي، يوم الجمعة، تعاقدها مع المدرب إبراهيم خنجر وعدد من اللاعبات للمشاركة بالدوري العراقي الممتاز للفرق النسوية.

وقالت رئيسة النادي زينب سعدون لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الإدارية لنادي فتاة كركوك تعاقدت مع المدرب (إبراهيم خنجر) لقيادة فريقها النسوي لكرة اليد، بطل دوري كرة اليد العراقي".

واضافت ان المدرب يعد بين المدربين المتمرسين في لعبة كرة اليد وكانت له محطات مهمة أبرزها مدرب المنتخب العراقي المدرسي في بطولة العرب والتي أحرز فيها المركز الثالث التي أقيمت في الكويت عام 2012 ، والمركز الثاني في الدوري العراقي للنساء مع فريق اربيل عام 2022 والمركز الثالث مع فريق نادي الحشد الشعبي في الدوري العراقي المتقدمين للرجال العام الماضي 2023.

واوضحت ان "المدرب الذي تعاقدت ادارة نادي فتاة كركوك شغل مراكز على مستوى التربيات واندية اخرى".

وتابعت سعدون أن "إدارة نادي فتاة كركوك جددت عقد اللاعبة بريا سليمان للموسم الثالث على التوالي فيما استقطبت كلا من إيمان مغديد وشيراز احمد وآلاء سالار لتشكيلة الفريق وجميعهن قادمات من نادي فتاة أربيل".

واكدت، "دعمنا صفوف الفريق بهدف الاحتفاظ بمستوى الفريق بضم اللاعبة شهد محمد القادمة من نادي الطلبة بهدف تحقيق لقب الدوري مجدداً".