"فتاة كركوك" تتصدر المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد للنساء

شفق نيوز/ تصدر فريق نادي فتاة كركوك، يوم الأحد، ترتيب دوري النساء بانتهاء مباريات المرحلة الاولى لدوري النخبة لكرة اليد للنساء 2024 كركوك.

وفاز فتاة كركوك، ضمن منافسات الدور الثالث من المرحلة الاولى التي جرت اليوم على اربيل بنتيجة 24 -13 هدفاً.

وفي المباراة الثانية فاز فريق النجمة على فريق سولاف بنتيجة 25-17 هدفاً.

وبهذه المباراتين انتهت منافسات المرحلة الاولى التي ضيفتها كركوك بصدارة فتاة كركوك برصيد تسع نقاط، يليه فريق النجمة برصيد ستة نقاط وفريق سولاف ثالثا برصيد 3 نقاط.

وجرت مباريات المرحلة الاولى في قاعة مديرية شباب ورياضة محافظة كركوك.