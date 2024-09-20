فتاة كركوك بطلا لدوري النخبة لكرة اليد للنساء .. التتويج غدا السبت

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الجمعة، تتويج فريق فتاة كركوك بلقب دوري النخبة لكرة اليد للنساء 2024 والتي جرت في كركوك.

وقال المنسق الاعلامي حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن فريق فتاة كركوك توج باللقب بعد تصدره ترتيب الفرق، بانتظار التتويج الذي حدد يوم غدٍ السبت .

وبين أن الاتحاد أصدر جدول الترتيب النهائي لدوري النساء للموسم 2024 .

واضاف ان فريق فتاة كركوك جاء اولا برصيد 18 نقطة، وفريق النجمة ثانياً برصيد 12 نقطة، وسولاف ثالثاً برصيد 6 نقاط.

واقيمت منافسات المرحلتين الاولى والثانية لدوري النخبة النسوي لكرة اليد في قاعة الشباب والرياضة بمحافظة كركوك.

وجرت أمس الخميس، مباراتان ضمن منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة النسوي لكرة اليد 2024 والتي اقيمت في قاعة الشباب والرياضة بمحافظة كركوك.

وفي المباراة الاولى فاز فتاة كركوك على فريق اربيل بنتيجة 28-12، وفي المباراة الثانية فاز فريق النجمة على فريق سولاف بنتيجة 31-20.